Wspólne działania uratowały życie zaginionego mężczyzny

Data publikacji 17.11.2025
Po kilku godzinach intensywnych poszukiwań, policjanci ze sławieńskiej komendy odnaleźli 65 – latka, który zgubił się w lesie i z powodu doznanego urazu nie był w stanie samodzielnie się poruszać. Mundurowi prowadzili akcję przy niskiej temperaturze, co potęgowało zagrożenie dla życia i zdrowia. Przy wykorzystaniu drona obsługiwanego przez ratowników z Brzegowej Stacji Ratownictwa Morskiego w Darłowie udało się ustalić dokładną lokalizację, a tym samym odnalezienie zaginionego.

W sobotę, w godzinach nocnych dyżurny sławieńskiej komendy za pośrednictwem numeru alarmowego 112 otrzymał zgłoszenie, o zaginięciu 65 – letniego mieszkańca miasta. Mężczyzna sam zadzwonił do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, że zagubił się w lesie, w rejonie miejscowości Warszkowo. Nie potrafił określić swojego położenia, a dodatkowo miał problemy z poruszaniem się.

Ze względu na to, że 65 - latek mógł znajdować się w sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu, natychmiast rozpoczęto jego poszukiwania. Dodatkowym zagrożeniem był panująca w nocy niska temperatura powietrza, która mogła poważnie zagrażać jego zdrowiu i życiu. Decyzją Komendanta Powiatowego Policji w Sławnie ogłoszono alarm dla funkcjonariuszy. W działania włączyli się również strażacy z OSP Wrześnica oraz ratownicy z Brzegowej Stacji Ratownictwa Morskiego z dronem. Ze względu na panujące warunki pogodowe, kluczowy był tu czas.

Funkcjonariusze przystąpili do przeszukania miejsca w jakim mógł znajdować się zaginiony. Kryminalni sprawdzali adresy, pod którymi wcześniej mógł przebywać 65 - latek. Jak ustalili policjanci, mężczyzna przebywał u swojego brata i planował wrócić stamtąd do domu najprawdopodobniej przez las. Na szczęście 65 - latek posiadał przy sobie telefon komórkowy i cały czas był w kontakcie z mundurowymi.

Ponieważ o uratowaniu życia mężczyzny mogły decydować najbliższe godziny, funkcjonariusze w trudnym terenie sprawdzali obszar, na którym mógł się znajdować 65 - latek. Podczas poszukiwań kluczową rolę odegrał dron obsługiwany przez ratowników z Brzegowej Stacji Ratownictwa Morskiego w Darłowie.

Wczesnym rankiem, po kilku godzinach poszukiwań, w zaroślach, funkcjonariusze odnaleźli zaginionego. Zarejestrowany obraz z drona wskazał precyzyjną lokalizację mężczyzny. Ponieważ na miejsce, w którym się znajdował, karetka nie była w stanie dojechać, policjanci udzielili mu pierwszej pomocy przedmedycznej. Następnie przenieśli niezdolnego do samodzielnego poruszania się 65 - latka, kilkaset metrów do najbliższej drogi. Tam przekazali go załodze pogotowia ratunkowego. Mocno wychłodzony mężczyzna z urazem biodra i nogi, został przewieziony do szpitala.

Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w poszukiwaniach! Przykład tej akcji pokazuje, jak wiele można osiągnąć dzięki współpracy, determinacji i wzajemnemu wsparciu służb.

asp. szt. Kinga Warczak

